Упростите выражение 15x+4-(8x-12) и найдите его значение при x=0,7

Математика
Упростите выражение 15x+4-(8x-12) и найдите его значение при x=0,7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15x+4-(8x-12)= 15х+4-8х+12= 7х+16=7*0,7+16=20,9
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