В начальной школе девочки составляют 52%всех учащихся.Известно,что мальчиков в этих классах на 12 человек меньше ,чем девочек.Сколько всего учащихся в начальной школе?

Математика
В начальной школе девочки составляют 52%всех учащихся.Известно,что мальчиков в этих классах на 12 человек меньше ,чем девочек.Сколько всего учащихся в начальной школе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-52=48процентов мальчики    52-48=4проц   12:4=3 школ    52*3=156  девочки      48*3=144 мальчики 156-144=12   156+144=300школьников
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