В начальной школе девочки составляют 52%всех учащихся.Известно,что мальчиков в этих классах на 12 человек меньше ,чем девочек.Сколько всего учащихся в начальной школе?
Математика
В начальной школе девочки составляют 52%всех учащихся.Известно,что мальчиков в этих классах на 12 человек меньше ,чем девочек.Сколько всего учащихся в начальной школе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-52=48процентов мальчики 52-48=4проц 12:4=3 школ 52*3=156 девочки 48*3=144 мальчики 156-144=12 156+144=300школьников
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