В начальной школе девочки составляют 52%всех учащихся.Известно,что мальчиков в этих классах на 12 человек меньше ,чем девочек.Сколько всего учащихся в начальной школе?

Математика

В начальной школе девочки составляют 52%всех учащихся.Известно,что мальчиков в этих классах на 12 человек меньше ,чем девочек.Сколько всего учащихся в начальной школе?

Автор: Гость