Выпуклая или вогнутая форма рельефа изображина на карте?

Гость: Гость:

Совокупность неровностей суши,дна океана и морей,разнообразна по очертаниям,размерам,происхождению,возрасту и истории развития.Слагается из положительных (выпуклых) и отрицательных (вогнутых) форм.Я так в тетради написала и получила 5:)