Выпуклая или вогнутая форма рельефа изображина на карте?

География
Выпуклая или вогнутая форма рельефа изображина на карте?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совокупность неровностей суши,дна океана и морей,разнообразна по очертаниям,размерам,происхождению,возрасту и истории развития.Слагается из положительных (выпуклых) и отрицательных (вогнутых) форм.Я так в тетради написала и получила 5:)
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