Решите уравнение: m-3,07=7/20
Математика
Решите уравнение: m-3,07=7/20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=7/20 + 3 7/100 m= 35/100 + 3 7/100 m= 3 42/100 = 3,42
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