Решите уравнение m/-7.2=5.3/3.6

Математика
Решите уравнение m/-7.2=5.3/3.6
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,6*m=-7,2*5,3 3,6m=-38,16 m=-38,16:3,6 m=-10,6
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