Решите уравнение пожалуйста а) 67,1-10,01):10+10x=8,76 б) 25,1+11,09):10+10x=7,64
Математика
Решите уравнение пожалуйста а) 67,1-10,01):10+10x=8,76 б) 25,1+11,09):10+10x=7,64
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(67,1-10,01):10+10х=8,76 57:10+10х=8,76 5,7+10х=8,76 10х=8,76-5,7 10х=3,06 х=3,06:10 х=0,306 (67,1-10,1):10+10*0,306= =8,76 5,7+3,06=8,76 8,76=8,76 б)(25,1+11,09):10+10х= =7,64 36,19:10+10х=7,64 3,619+10х=7,64 10х=7,64-3,619 10х=4,021 х=4,021:10 х=0,4021 3,619+10*0,4021=7,64 3,619+4,021=7,64 7,64=7,64
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