Будем измерять площадь фигур в клетках. площадь модной клетки равена 1.
Математика
Будем измерять площадь фигур в клетках. площадь модной клетки равена 1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не понесла что тут надо делать сперва научитесь письменно объяснять может быть вас люди и поймут
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