Спиши, вставляя возвратное местоимение. Определи его падеж
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Спиши, вставляя возвратное местоимение. Определи его падеж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть ли среди шаров, погруженных в воду, такие, на которые действуют равные выталкивающие силы? А. нет Б. есть, это №2, №3 В. есть, это №1, №2 Г. есть, это №1, №5
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