Вид живописи популярный в 17 веке?
История
Вид живописи популярный в 17 веке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русская живопись 17 века пронизана противоречиями. Противоречия в русской живописи 17 века видны как в иконописи, так и в монументальной живописи. Противоречие заключается в верности традициям; интересу к многосложным рисункам - с одной стороны, с другой – стремление художников к «жиству», любовь к мелочам и деталям в иконе и фреске.
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