Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 км/ч, скорость течения-1,8 км/ч.Найдит?? скорость лодки по течению и ее скорость против течения реки.
Математика
Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 км/ч, скорость течения-1,8 км/ч.Найдит?? скорость лодки по течению и ее скорость против течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16,4 + 1,8 = 18,2 км/ч по течению 16,4 - 1,8 = 14,6 км/ч против течения
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