Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 км/ч, скорость течения-1,8 км/ч.Найдит?? скорость лодки по течению и ее скорость против течения реки.

Математика

Собственная скорость моторной лодки равна 16,4 км/ч, скорость течения-1,8 км/ч.Найдит?? скорость лодки по течению и ее скорость против течения реки.

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