Летом летнее утро синее небо легкие облака свежее дыханье ветерка книжная Tropico пр??зрачная река горячий песок утренник купальник объясни каким прилагательным пришлось бы использовать если бы текст назывался весной
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Летом летнее утро синее небо легкие облака свежее дыханье ветерка книжная Tropico пр??зрачная река горячий песок утренник купальник объясни каким прилагательным пришлось бы использовать если бы текст назывался весной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синее небо,легкие облака,свежее дыханье,прозрачная река вроде подходит к теме "Весна"
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