Летом летнее утро синее небо легкие облака свежее дыханье ветерка книжная Tropico пр??зрачная река горячий песок утренник купальник объясни каким прилагательным пришлось бы использовать если бы текст назывался весной

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Летом летнее утро синее небо легкие облака свежее дыханье ветерка книжная Tropico пр??зрачная река горячий песок утренник купальник объясни каким прилагательным пришлось бы использовать если бы текст назывался весной

Автор: Гость