1.Что такое обособление?Какие члены предложения называются обособленными?

Русский язык
1.Что такое обособление?Какие члены предложения называются обособленными?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простыми словами это выделение запятыми с обеих сторон. Например, 1.Дорога вилась по влажным косогорам ,густо заросшими дубняком и клёном. (Обособленное определение ,выраженное причастным оборотом). 2.Настроение экипажа,сверх обыкновения, было приподнятое.(Обособленное дополнение) и т.д. Обособленными называются те члены предложения,которые выделены запятыми с обеих сторон.
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