Разделить 786 на такие четыре части, чтобы первая была на 24 больше второй, на 16 больше третьей и на 46 больше четвёртой. Чему равна третья часть?
Математика
Разделить 786 на такие четыре части, чтобы первая была на 24 больше второй, на 16 больше третьей и на 46 больше четвёртой. Чему равна третья часть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- первая часть х+(х-24)+(х-16)+(х-46)=786 4х=786+86 4х=872 х=872:4 х=218 218-16=202 - третья часть
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