Разделить 786 на такие четыре части, чтобы первая была на 24 больше второй, на 16 больше третьей и на 46 больше четвёртой. Чему равна третья часть?

Математика

Разделить 786 на такие четыре части, чтобы первая была на 24 больше второй, на 16 больше третьей и на 46 больше четвёртой. Чему равна третья часть?

Автор: Гость