Здравствуйте!Нужно указать каким членом предложения является определённые местоимения. 1.КАЖДЫЙ ищет в ДРУГОМ то,что ему не хватает в Себе самом. 2.На ВСЯКОГО мудреца довольно простоты. 3.ИНОЕ время - ИНОЕ бремя. 4.Чего СЕБ...
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Здравствуйте!Нужно указать каким членом предложения является определённые местоимения. 1.КАЖДЫЙ ищет в ДРУГОМ то,что ему не хватает в Себе самом. 2.На ВСЯКОГО мудреца довольно простоты. 3.ИНОЕ время - ИНОЕ бремя. 4.Чего СЕБЕ не хочешь ,того и ДРУГОМУ не желай. 5.Не рой яму ДРУГОМУ человеку ,САМ в неё попадёшь. 6.ЛЮБОЙ труд благодарен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый-подлежащее,другом-дополнение, всякого-определение,1иное-подлежащее,2иное-сказуемое, себе-дополнение,другому-определение, другому-скорее всего определение,сам-определение или обстоятельство,любой-определение.
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