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Вычисли удобным способом 8+39+12+21
Математика
Вычисли удобным способом 8+39+12+21
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12+8)+(39+21)=20+60=80
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