Решить уравнение x2-9=0 если уравнение имеет более одного корня
Алгебра
Решить уравнение x2-9=0 если уравнение имеет более одного корня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X² - 9 = 0 x² = 9 x = √9 x = +- 3
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