Какой синоним к слову разъяренных

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Какой синоним к слову разъяренных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взбешенный, рассердившийся, разгневанный, рассерженный
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