Составить схему и решить задачу:В книге 30страниц.Ученик читал книгу 6дней,по 4 страницы каждый день.Сколько страниц осталось прочитать ученику?

Математика
Составить схему и решить задачу:В книге 30страниц.Ученик читал книгу 6дней,по 4 страницы каждый день.Сколько страниц осталось прочитать ученику?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*6=24(стр.)-прочитал 24-30=6(стр)-осталось Ответ:осталось прочитать 6 страниц.
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