Какое слово правильно разбито на морфемы. При-подним-а-ть, Длинн-о-ше-ий, Пере-ста-н-ов-к-а
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Какое слово правильно разбито на морфемы. При-подним-а-ть, Длинн-о-ше-ий, Пере-ста-н-ов-к-а
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Гость:
Должно быть 1 да это первое
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