Найдите значение выражения: x^2-2x/a^2+a : 8x-16/3a+3 при а=5, х=-3 Это дроби
Алгебра
Найдите значение выражения: x^2-2x/a^2+a : 8x-16/3a+3 при а=5, х=-3 Это дроби
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