Сравнение и поставьте знак gt; lt; или = 2км 065м....1/10от 210 км 456 кг + 26 кг ....527кг-30кг317 см*2...2м6 5см
Математика
Сравнение и поставьте знак gt; lt; или = 2км 065м....1/10от 210 км 456 кг + 26 кг ....527кг-30кг317 см*2...2м6 5см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/10 от 210 км = 21 км 2 км 65 м < 1/10 от 210 км 2) 456 кг + 26 кг = 482 кг; 527 кг - 30 кг = 497 кг 456 кг + 26 кг < 527 кг - 30 кг 3) 317 см × 2 = 634 см; 2 м 65 см = 265 см 317 см × 2 > 2 м 65 см
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