Разобрать глаголы как часть речи: погладила
Русский язык
Разобрать глаголы как часть речи: погладила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончание а, осноава погладил, приставка по, корень гладко и суффикс и, л
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