По рис.5 найдите неизвестный угол треугольника
Алгебра
По рис.5 найдите неизвестный угол треугольника
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Гость:
23 90-49-18=23 думаю так
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