1.к данным глаголам подберите антонимы с изученными суффиксами.что нужно сделать ??тобы не ошибиться в написании гласных в этих суффиксах. ГОРЕВАТЬ ПЕЧАЛИТЬСЯ КОПИТЬ МОЛЧАТЬ

Русский язык
1.к данным глаголам подберите антонимы с изученными суффиксами.что нужно сделать ??тобы не ошибиться в написании гласных в этих суффиксах. ГОРЕВАТЬ ПЕЧАЛИТЬСЯ КОПИТЬ МОЛЧАТЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горевать-веселиться печалиться- радоваться копить- терять молчать-говорить
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