1.к данным глаголам подберите антонимы с изученными суффиксами.что нужно сделать ??тобы не ошибиться в написании гласных в этих суффиксах. ГОРЕВАТЬ ПЕЧАЛИТЬСЯ КОПИТЬ МОЛЧАТЬ

Русский язык

1.к данным глаголам подберите антонимы с изученными суффиксами.что нужно сделать ??тобы не ошибиться в написании гласных в этих суффиксах. ГОРЕВАТЬ ПЕЧАЛИТЬСЯ КОПИТЬ МОЛЧАТЬ

Автор: Гость