Синтаксический разбор предложения с частями речи. Несколько крупных капель упали на стекло, а слева сверкнула яркая молния и рассекла жёлтой стрелой пополам.

Русский язык

Синтаксический разбор предложения с частями речи. Несколько крупных капель упали на стекло, а слева сверкнула яркая молния и рассекла жёлтой стрелой пополам.

Автор: Гость