Синтаксический разбор предложения с частями речи. Несколько крупных капель упали на стекло, а слева сверкнула яркая молния и рассекла жёлтой стрелой пополам.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения с частями речи. Несколько крупных капель упали на стекло, а слева сверкнула яркая молния и рассекла жёлтой стрелой пополам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несколько(обстоятельство) крупных(определение) капель(дополнение) упали( сказуемое) на стекло(обстоятельство), а слева(обстаятельство) сверкнула( сказуемое) молния(подлеж.) и рассекла(сказуемое)жёлтой(определение) стрелой(дополнение) пополам(обстаятельство). ( Повест., сложное, невоскл., двусост., распр.)
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