1.Расставьте коэффициенты в реакции используя метод электронного баланса: P+HNO3(конц.)=H3PO4+NO2+H20
Химия
1.Расставьте коэффициенты в реакции используя метод электронного баланса: P+HNO3(конц.)=H3PO4+NO2+H20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 P + 80 HNO3 = 20 H3PO4 + 80 NO2 + H20 ОТМЕТЬ КАК "ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Составить схему и решить задачу:В книге 30страниц.Ученик читал книгу 6дней,по 4 страницы каждый день.Сколько страниц осталось прочитать ученику?
Математика
Собственная скорость теплохода равна 30, 5 км в час а скорость течения реки 2, 8 км в час Найдите скорость теплохода по течению против течения
Математика