Краткий рассказ о Артеке
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Краткий рассказ о Артеке
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Гость:
Артек - название места на побережье Чёрного моря, которое располагается на Юге Крыма между Фрунзенским и Форосом. В советские времена, там был самый известный на весь Советский Союз пионерский лагерь. На его территории кроме пляжей, пальм, административных зданий и домиков отдыха располагаются несколько исторических достопримечательностей типа скалы "Шаляпки" раньше пренадлежащей великому русскому басу, "Грот пушкина" и пр. Есть огромный памятник Ленину указывающему рукой в сторону Турции. Этот памятник из-за ошибок в расчётах проэкта постоянно сползает в море и в его поддержку в песок влили не один десяток тонн бетона, но Ильич неyмолим в своём стремлении к турецким сладостям. Очень красивое место, к сожалению после отделения Украины приходит в запустение. По слухам территорию приватизировала жена Кучмы. Если туда ехать на отдых летом, лучше остановится в Форосе в частном секторе или, если по карману, в гостинице "Ялта".
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