Решите уравнение3х²-х =0

Алгебра
Решите уравнение3х²-х =0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(3x-1)=0 x=0           x=0 3x-1=0      x=1/3 две последние строчки объединены квадратной скобкой
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