Плодово ягодные культуры сообщение
Биология
Плодово ягодные культуры сообщение
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Плодо́вые культу́ры — группа культурных растений, возделываемых в основном для получения фруктов, ягод и орехов[1]. Возделыванием плодовых культур занимается плодоводство — отрасль растениеводства. Плодовые и ягодные растения относят к различным ботаническим семействам, родам и видам. Всего в мире насчитывается около 40 семейств, объединяющих 200 родов и более одной тысячи видов плодовых растений. В России широко возделывают более 20 плодовых культур или пород.
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