ПОЖАЛУСТА помагите даю 15 баллов срочно плиз ))

Математика
ПОЖАЛУСТА помагите даю 15 баллов срочно плиз ))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1, в некотором ,  в некотором  2, кто-то 3, какие-то 4, где-нибудь 5, некто 6,  какие-то , несколько , некоторые , о чем-то
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