Решите уравнение. Распишите! ||2x-3|-1|=1-|3-2x| Очень надо полное решение с раскрытием ??одуля !

Алгебра
Решите уравнение. Распишите! ||2x-3|-1|=1-|3-2x| Очень надо полное решение с раскрытием ??одуля !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из правой части видим, что |3-2x|≤1. Отсюда выражение под внешним модулем в левой части всегда отрицательно, т.е., раскрывая модуль в левой части, получаем тождество 1-|2x-3|=1-|3-2x|, а значит все сводится к неравенству |3-2x|≤1, откуда -1≤3-2x≤1, т.е. ответ: 1≤x≤2.
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