Решите уравнение с подробностями

Алгебра
Решите уравнение с подробностями
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(3x-x2)•3+2x2-x=6x 9x-3x2+2x2-x=6x 8x-x2-6x=0 -x2+2x=0
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