Решите уравнение x+18+x=432

Математика
Решите уравнение x+18+x=432
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+18+x=432 2x=432-18 2x=414 x=414/2 x=207 Ответ: x=207.
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