Выпишите из текста слово с неизменяемой приставкой: Парнишка что-то бурчит в отв??т и в избе опять становится тихо. Только ветер по-прежнему стучит скрипучею ставней.
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Выпишите из текста слово с неизменяемой приставкой: Парнишка что-то бурчит в отв??т и в избе опять становится тихо. Только ветер по-прежнему стучит скрипучею ставней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово становится и бурчит. так как:пробурчить и больше никакую приставку нельзя поменять. также слово остановится. только проставка,,о". вот и все!!
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