Какую полезную работу совершает при сжигании 1 т древесного угля тепловой двигатель, КПД которого 40%?

Физика
Какую полезную работу совершает при сжигании 1 т древесного угля тепловой двигатель, КПД которого 40%?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано КПД = 40% - 0,4 m=1000 кг   q=3,4*10^7 Дж   Найти: A - ? Решение:  КПД = A/q*m A=0,4*g*m=0,4*3,4*10^7*1000=1,36*10^10 Дж - ответ
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