Вот решите умоляю зарание спасибо
Математика
Вот решите умоляю зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30*3= 90 минут. 2)90:5=18 минут 3) 18*18=36 минут. 4)30+36=66 минут. 5)90-66=24 минуты.
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