22 номер пожалуйста очень надо
Математика
22 номер пожалуйста очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем секунды в часы, это 25/3600 часа S=V*t=72*25/3600=0,5 км=500 м
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