Брат,лицо,лодка,фонар,мысл,петух,дорого,мечта обозначь склонение существительных.пожалюста плиз,.......
Русский язык
Брат,лицо,лодка,фонар,мысл,петух,дорого,мечта обозначь склонение существительных.пожалюста плиз,.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брат-2, лицо-2, лодка-1, фонарь-2, мысль-3, петух-2, дорога-1, меч-2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке о Угол АВО равен 36 градусов Найдите угол АОD отправлю 5 баллов кто поможет
Математика
Вставь такие пропущенные названия единиц, чтобы равенства стали верными. 1...=10..., 1...=60...., 1...= 100...
Українська мова