Как называется прием, наверное, в литературе, когда какому-то понятию присваивает??я совершенно иное значение в рамках какого-то контекста. Например, если левый человек - лишний, ненужный, то правый человек - наоборот, нужный....

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Как называется прием, наверное, в литературе, когда какому-то понятию присваивает??я совершенно иное значение в рамках какого-то контекста. Например, если левый человек - лишний, ненужный, то правый человек - наоборот, нужный. Т.е., значение слов правый человек, может, изначально другое, но я его употребил так.

Автор: Гость