Решите уравнение (x+2)^2=(x+2)^4.В ответе укажите меньший корень.
Математика
Решите уравнение (x+2)^2=(x+2)^4.В ответе укажите меньший корень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( x + 2 )^2 = ( x + 2 )^4 ( x + 2 )^4 - ( x + 2 )^2 = 0 ( x + 2 )^2 = a ; a > 0 a^2 - a = 0 a( a - 1 ) = 0 a = 0 a - 1 = 0 ; a = 1 ( x + 2 )^2 = 0 x = - 2 ( x + 2 )^2 = 1 x^2 + 4x + 4 - 1 = 0 x^2 + 4x + 3 = 0 D = 16 - 12 = 4 = 2^2 x1 = ( - 4 + 2 ) : 2 = - 1 x2 = ( - 4 - 2 ) : 2 = - 3 - 1 > - 2 > - 3 Ответ ( - 3 )
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