Решите уравнение (x+2)^2=(x+2)^4.В ответе укажите меньший корень.

Математика
Решите уравнение (x+2)^2=(x+2)^4.В ответе укажите меньший корень.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( x + 2 )^2 = ( x + 2 )^4  ( x + 2 )^4 - ( x + 2 )^2 = 0  ( x + 2 )^2 = a ; a > 0  a^2 - a = 0  a( a - 1 ) = 0  a = 0  a - 1 = 0 ; a = 1  ( x + 2 )^2 = 0  x = - 2  ( x + 2 )^2 = 1  x^2 + 4x + 4 - 1 = 0  x^2 + 4x + 3 = 0  D = 16 - 12 = 4 = 2^2  x1 = ( - 4 + 2 ) : 2 = - 1  x2 = ( - 4 - 2 ) : 2 = - 3 - 1 > - 2 > - 3  Ответ ( - 3 )
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