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Решите уравнение: /x/ = -5
Математика
Решите уравнение: /x/ = -5
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Гость:
Ответ:5. Почему?Потому что модуль это +.Всегда.
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