Решите уравнение: x(x^2+2x+1)=2(x+1)
Алгебра
Решите уравнение: x(x^2+2x+1)=2(x+1)
Ответ(ы):
Гость:
Думаю так хотя я уже давно не решала через Д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста С одного участка собрали 29 т 20 кг свёклы, а с другого 4 т 960 кг б??льше. Сколько машин зрузоподъёмностью 5 т потребуется для...
Литература
Напишите пожалуйсто!Сочинение:Зачем человеку нужна мама?! Небольшое(на пол страницы или на 1 страницу.)Умоляю!
Другие предметы
Математика