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Решите уравнение: (y³+y) + (3-6y) + (4-5y) = -2
Алгебра
Решите уравнение: (y³+y) + (3-6y) + (4-5y) = -2
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