Решите уравнением!!! Срочно!!! Затраты на освещение в 15 раз выше затрат электроэнергии на микроволновую печь. Затраты на компьютер в 10 раз ниже затрат на освещение. Вычислите расход электроэнергии на освещение, если общий р...

Математика

Решите уравнением!!! Срочно!!! Затраты на освещение в 15 раз выше затрат электроэнергии на микроволновую печь. Затраты на компьютер в 10 раз ниже затрат на освещение. Вычислите расход электроэнергии на освещение, если общий расход составляет 105 кВт.

Автор: Гость