Решите уравнением!!! Срочно!!! Затраты на освещение в 15 раз выше затрат электроэнергии на микроволновую печь. Затраты на компьютер в 10 раз ниже затрат на освещение. Вычислите расход электроэнергии на освещение, если общий р...
Математика
Решите уравнением!!! Срочно!!! Затраты на освещение в 15 раз выше затрат электроэнергии на микроволновую печь. Затраты на компьютер в 10 раз ниже затрат на освещение. Вычислите расход электроэнергии на освещение, если общий расход составляет 105 кВт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Затраты на микроволновую печь = х (кВт) Затраты на освещение 15х (кВт) Затраты на компьютер = 15х/10 = 1,5х (кВт) По условию задачи составим уравнение: х + 15х + 1,5х = 105 17,5х = 105 х = 6 15х = 15* 6 = 90 Ответ: 90 кВт - затраты на освещение.
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