Решите уравнения : -4x+8,8=4
Математика
Решите уравнения : -4x+8,8=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4х=4-8,8(меняем знаки ,когда переносим ) -4х=-4,8 х=-4,8/:(-4) х=1,2 ------------ -4*1,2+8,8=4 4=4
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