Решить уравнение: 6cos^2x+13sinx=12 Упростить: cos3a+sina*sin2a Решить уравнение: sin^4x-cos^4x=sin^2x+2sinx*cosx

Алгебра
Решить уравнение: 6cos^2x+13sinx=12 Упростить: cos3a+sina*sin2a Решить уравнение: sin^4x-cos^4x=sin^2x+2sinx*cosx
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Гость:
В конце: Вернёмся к замене tgx=-1/2 x=arctg(-1/2)+Πn, n€Z
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