Решить уравнение: 6cos^2x+13sinx=12 Упростить: cos3a+sina*sin2a Решить уравнение: sin^4x-cos^4x=sin^2x+2sinx*cosx
Алгебра
Решить уравнение: 6cos^2x+13sinx=12 Упростить: cos3a+sina*sin2a Решить уравнение: sin^4x-cos^4x=sin^2x+2sinx*cosx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В конце: Вернёмся к замене tgx=-1/2 x=arctg(-1/2)+Πn, n€Z
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
(1)Все лесa хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. (2)Но особенно хороши го??ные лесa около моря. (3)В них слышен шум прибоя. (4)С моря п...
Математика