Выполните вычисления. 14056-(42103+14):3+(18710-18708)×45=... Пожалуйста в столбиком сделайте! П??могите кто-нибудь!
Математика
Выполните вычисления. 14056-(42103+14):3+(18710-18708)×45=... Пожалуйста в столбиком сделайте! П??могите кто-нибудь!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответ на фото думаю я тебе помог :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Если на первичную обмотку трансформатора подаётся напряжение 220В то на вторичной обмотке при холостом ходе получается напряжение 130В. Число витко...
Русский язык
Математика