Решите уравнения свойствами равенств 5х-279=3116 496а-597=48507 89а-3987=37220

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5х-279=3116, переносим с х и без х по разные стороны от знака= 5х=3116+279 5х=3395, делим левую и правую часть уравнения на число, стоящее перед х. х=679 496а=48507+597 а=99 89а-3987=37220 89а=37220+3987 а=463, при переносе в любую сторону через знак =, знак у числа меняется на противоположный