Решите уравнения свойствами равенств 5х-279=3116 496а-597=48507 89а-3987=37220

Математика
Решите уравнения свойствами равенств 5х-279=3116 496а-597=48507 89а-3987=37220
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5х-279=3116, переносим с х и без х по разные стороны от знака= 5х=3116+279   5х=3395, делим левую и правую часть уравнения на число, стоящее перед х. х=679 496а=48507+597  а=99 89а-3987=37220  89а=37220+3987  а=463, при переносе в любую сторону через знак  =, знак у числа меняется на противоположный
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