Решить неравенство вод(в квадрате)(2x-8)lt;3
Математика
Решить неравенство вод(в квадрате)(2x-8)lt;3
Ответ(ы):
Гость:
(2х-8)*2<3, 4x*2-32x+64-3<0, 4x*2-32x+61<0. 4x*2-32x+61=0, D1=16*2-4*61=256-244=12, x=4+0,5*на корень из 3, x=4-0,5*на корень из 3. Значит график у=4х*2-32х+61<0 при х из промежутка между корнями 4-0,5*корень из 3 и 4+0,5*корень из 3. Т.к. ветви параболы вверх.
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