Напишите сочинение на анг. My favorite book с переводом (50 балов)

My favourite book Books… I think that we can`t without them.I consider that books are with us during all our life/ when I was a child my parents read them to me. I was pleased to listen to the stories and tales. I learnt a lot of interesting things from books. I remember, I liked thick books.Later I could read myself. I like to read books about animals, nature, children`s life and event.Now I like to read books on science. You can learn many things from books. I am sure that books play a very important role in my life.I like to read the novel «Robinson Crusoe» by Daniel Defoe.D. Defoe lived many years ago. He was born in 1660 and died in 1731. When he was a schoolboy, he began to write stories. He wrote the novel «Robinson Crusoe» in 1719 when he was 59. This novel is about one boy. He became a sailor as he liked sea very muсh. He went to sea many times, but once the ship broke and all people were drowned. But Robinson could swim and saved himself. The sea carried him to the shore. But there were no people there.Robinson Crusoe in Defoe`s novel lived on an island for 28 years. He worked a lot, he worked all the time and learnt to make many useful things. I think that this novel is a praise to human labour and the triumph of a man over nature. Defoe shows the development of his hero. At the beginning of the story we can see a weak man, then he becomes a strong — willed one.D. Defoe teaches people how to live, he tries to explain what`s good and what`s bad.Books must be friends during all our life.I am sure that this novel is serious on all generations.We must read the books, because they are very interesting. and I love the books . Моя любимая книга Книги ... Я думаю, что мы не можем без них.Я считаю, что книги с нами на протяжении всей нашей жизни / когда я был ребенком, мои родители читали их мне. Мне было очень приятно слушать рассказы и сказки. Я узнал много интересного из книг. Я помню, мне нравились толстые книги. Позже я мог читать сам. Я люблю читать книги о животных, природе, детской жизни и историю. Сейчас Я люблю читать книги по науке. Вы можете узнать много интересных вещей из книг. Я уверен, что книги играют очень важную роль в моей жизни. Мне нравится читать роман «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо.D. Дефо жил много лет назад. Он родился в 1660 и умер в 1731 году Когда он был школьником, он начал писать рассказы. Он написал роман «Робинзон Крузо» в 1719 году, когда он был 59. Это роман об одном парне. Он стал моряком, как он любил море очень сильно. Он выходил в море много раз, но как только потерпел кораблекрушения , и все люди утонули. Но Робинсон мог плавать и спасся.Море несли его к берегу. Но там не было никаких людей . Робинзон Крузо в Defoe`s романа жили на острове в течение 28 лет. Он много работал, он работал все время, и научилась делать много полезных вещей. Я думаю, что этот роман слава человеческого труда и торжество человека над природой. Дефо показывает развитие своего героя. В начале рассказа мы видим слабого человека, то потом он становится сильным - волевым .D. Дефо учит людей, как жить, он пытается объяснить что хорошо и что плохо. Книги должны быть друзьями напротяжение всей нашей жизни. Я уверен, что этот роман серьезный для всех поколений. Мы должны читать книги, потому что они очень интересные. и я люблю книги.